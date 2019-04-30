Производители стекловолокна будут меньше платить за газ

18.04.2019

МАРТ понизило стоимость газа для производителей стекловолокна.



Постановлением №26, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, устанавливается пониженная стоимость газа для производителей стекловолокна. Она составит 388,76 рубля за 1000 кубометров. Постановление вступает в силу с 1 мая.



В феврале МАРТ установил цены на газ для юрлиц и ИП. 1000 кубометров в этом году стоит 533,72 рубля. Это ниже, чем в прошлом году, когда газ стоит 550,49 рубля.



Постановлением были установлены пониженные цены для ряда категорий потребителей. Уже после его принятия МАРТ в конце марта установил пониженную цену для производителей автомобильных шин.