На «Гродно Азот» начал работу новый цех
28.02.2019
На химпредприятии запущен новый цех по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений.
Как сообщила пресс-служба "Гродно Азот", реализация инвестиционного проекта началась в 2011 году. С того времени было проработано обоснование инвестирования, получены необходимые согласования, проведена государственная экспертиза. Победителем торгов на разработку проектно-сметной документации стала немецкая компания ThyssenKrupp Uhde Gmbh, которая имеет большой опыт в строительстве установок по производству азотной кислоты и минеральных удобрений. С июля 2015 года на предприятие началась поставка оборудования, а в октябре уже стартовали строительно-монтажные работы.
Последний день зимы собрал на пусковой площадке цеха руководство области, концерна «Белнефтехим» и администрацию предприятия, а также представителей СМИ для торжественного открытия.
Новый цех азотной кислоты и жидких азотных удобрений мощностью 1200 тонн в сутки приступил к работе!
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