27.02.2019

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.





Работники Кобринского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета госконтроля выявили факты хищения денежных средств госпредприятия Брестской области, занимающегося выращиванием и переработкой сельхозпродукции.Было установлено, что организаторами преступной схемы были руководитель крупного структурного подразделения этого предприятия АПК и представители коммерческих структур Березовского района. От имени частного транспортного предприятия и ИП оформлялись фиктивные товарно-транспортные накладные на поставку госпредприятию щепы и опилок. Эти документы передавались руководителю подразделения. Подписанные им накладные поступали в бухгалтерию для оплаты «поставщикам».По факту же поставок опилок и щепы не было. Поступившие на счета частных субъектов деньги участники преступной схемы распределяли между собой. Впоследствии использовали их в личных целях.Всего были оформлены фиктивные поставки более 3 тысяч куб. м щепы и опилок стоимостью свыше 110 тысяч рублей.За хищение в особо крупном размере в отношении четырех фигурантов (должностного лица госпредприятия и трех коммерсантов) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса.