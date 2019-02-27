27.02.2019

«Славкалий» продолжает строительство объектов поверхностного комплекса Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОК). Сегодня в активной фазе 11 из них, сообщила пресс-служба компании.





Объекты временного периода: автостоянка, ограждение, площадка для хранения материалов, административно-бытовой комплекс. А также те, что подлежат эксплуатации после запуска Нежинского ГОК в работу: ремонтно-технический, автотранспортный и складской блоки, а также здание второго корпуса будущего рудоуправления.





Подготовлена территория к застройке водозаборных сооружений и насосных станций. Выполняются работы по укладке водовода. Будущему ГОК понадобится более 6 с половиной тысяч кубических метров воды в сутки. Такие объемы сможет обеспечить водозабор из шести артезианских скважин (5 рабочих и одна резервная). 3 из них уже существуют, еще 3 «Славкалию» предстоит обустроить в ближайшее время.





Также «Славкалий» приступает к очередному этапу строительства железнодорожного пути, по которому будет организована доставка грузов и калийных удобрений, перевозка пассажиров по маршруту г. Любань – станция «Славкалий».







Текущие работы касаются участка ветки длиной более 1 км, которая будет пролегать на самой территории ГОК. Этап реконструкции железнодорожной станции Уречье, от которой берет начало новый железнодорожный путь, сегодня на завершающей стадии.





Строительные работы на объектах будут выполняться весь весенне-летний период.