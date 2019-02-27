27.02.2019

По мнению независимых экономистов, хронически убыточные предприятия не имеют права на существование: их следует признать банкротами либо продать частным инвесторам. При этом, считают они, проблемных предприятий гораздо больше, чем официально убыточных. Многие из них работают с рентабельностью ниже 5%.





По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в Беларуси в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилось с 307 до 359 (на 16,9%), их удельный вес — с 19,3 до 22,6%.При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за год выросла в 2,2 раза до 3 млрд 222,9 млн рублей, на одну убыточную организацию — в 1,9 раза до 8 млн 977,3 тыс. рублей.Чистая прибыль организаций на 1 января 2019 года составила 1 млрд 842,9 млн рублей, что на 50,2% меньше, чем в 2017 году. Прибыль до налогообложения составила 3 млрд 114,6 млн (на 37,5% меньше).Прибыль от реализации выросла на 5,3% до 9 млрд 809 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 8,4 и 10,6% соответственно (за 2017 год — 9,3 и 11,8%).Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 116 млрд 623,6 млн рублей, или на 16,8% больше, чем в 2017 году.При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в 2018-м по сравнению с 2017 годом увеличилась на 17,1% до 92 млрд 427,2 млн рублей.