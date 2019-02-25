25.02.2019

В соответствии указом №222 ИП, осуществляющие розничную торговлю товарами легкой промышленности, должны иметь документы, подтверждающие приобретение товара на территории государства - члена ЕАЭС за наличный расчет, которые соответствуют требованиям страны-контрагента.





Указ №222 "О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами" планируется откорректировать. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин."Мы сейчас анализируем практику применения указа №222. Есть мысли этот документ подкорректировать, некоторые нормы свою актуальность утратили", - отметил он. К примеру, всем известные чеки, когда товар привозится из Российской Федерации. Необходимость наличия чеков вызывает нарекания у предпринимателей. "Мы с Министерством по налогам и сборам сделаем общий порядок. Есть товарно-транспортные накладные и другие документы, которых вполне достаточно, чтобы проверять легальность ввоза того или иного товара на территорию нашей страны", - уточнил первый вице-премьер.Говоря о возможных сроках внесения изменений в данный документ, Александр Турчин добавил, что в планах завершить эту работу в первом полугодии 2019 года, заметив при этом, что "урегулируем этот вопрос, посоветовавшись с нашими бизнесменами".