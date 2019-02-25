«Белоруснефть» будет цементировать скважины «Укргаздобычи»
25.02.2019
"Белоруснефть" в марте приступит к цементированию скважин для компании "Укргаздобыча". Контракт, рассчитанный на полгода, стороны подпишут в ближайшее время, сообщила пресс-служба "Белоруснефть".
Цементирование нефтяных и газовых скважин - один из наиболее важных этапов их строительства. Комплекс работ направлен на то, чтобы обеспечить максимальный срок службы объекта. При строительстве скважин каждый пробуренный геологический интервал перекрывается колонной обсадных труб для удержания стенок скважин при бурении, а в последующем - и при ее эксплуатации. Каждая колонна труб цементируется.
Для выполнения работ по цементированию скважин будут задействованы работники Тампонажного управления. Всего 9 единиц техники и 25 специалистов. Первой в Украину отправится тампонажное звено с цементировочным агрегатом НС-1000 производства ЗАО «Фидмаш» и комплектом вспомогательной техникой.
Цементирование нефтяных и газовых скважин - один из наиболее важных этапов их строительства. Комплекс работ направлен на то, чтобы обеспечить максимальный срок службы объекта. При строительстве скважин каждый пробуренный геологический интервал перекрывается колонной обсадных труб для удержания стенок скважин при бурении, а в последующем - и при ее эксплуатации. Каждая колонна труб цементируется.
Такие работы специалисты "Белоруснефти" будут проводить для "Укргаздобычи" впервые.
"Мы на протяжении нескольких лет работаем с компанией "Укргаздобыча". Украинские партнеры, оценив наши подходы и отношение к работе, предложили участвовать в этом виде деятельности. В дальнейшем наша дочерняя компания "Сервис Ойл" будет участвовать в тендерах, объявляемых украинскими добывающими компаниями, и уже на конкурентной основе продолжит осваивать данную нефтесервисную нишу на украинском рынке", - рассказал начальник отдела внешнего сервиса по строительству и ремонту скважин управления скважинных технологий и сервиса центрального аппарата "Белоруснефти" Виктор Хасеневич.
Для выполнения работ по цементированию скважин будут задействованы работники Тампонажного управления. Всего 9 единиц техники и 25 специалистов. Первой в Украину отправится тампонажное звено с цементировочным агрегатом НС-1000 производства ЗАО «Фидмаш» и комплектом вспомогательной техникой.
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