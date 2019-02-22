22.02.2019

"Все это позволит в дальнейшем обеспечить повышение эффективности работы предприятий и качество услуг, надежное и бесперебойное снабжение потребителей страны", - резюмировал Виктор Каранкевич.













В 2019-2020 годах планируется изменить структуру управления организациями, входящими в систему Министерства энергетики. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич перед заседанием коллегии министерства."В течение двух лет предусмотрено совершенствование структуры управления организациями системы Министерства энергетики. В первую очередь это касается создания государственного учреждения "Госэнергогазнадзор" посредством выделения соответствующих структур из состава энергоснабжающих организаций и подчинением его Министерству энергетики. Это позволит отделить надзорные функции от производственных", - рассказал министр.Еще одно новшество - переподчинение государственного учреждения "Белорусская АЭС" непосредственно "Белэнерго" - организации, которая в дальнейшем будет координировать техническую работу при эксплуатации атомной станции.Кроме того, предполагается преобразование отдельных организаций торфяной отрасли, организаций строительно-монтажного корпуса через присоединение их к стабильно работающим предприятиям для повышения эффективности их работы. Планируется передача отдельных организаций, исходя из специфики их работы, на баланс коммунальных организаций или в другие ведомства, а также создание двух холдингов - газового и энергетического.