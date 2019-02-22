22.02.2019

Экономический суд признал банкротом ОАО "Минский лакокрасочный завод. В ближайшее время начнется процедура ликвидации предприятия, сообщили в пресс-службе Верховного суда Беларуси.



ОАО "Минский лакокрасочный завод" было зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц в 2000 году. Среди акционеров завода – Государственный комитет по имуществу, ЗАО "Белтяжмаш" и физические лица, в том числе доверительное управление "Беларусбанк". Предприятие занималось производством красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них.





В защитный период, который продлился с 7 сентября до 26 октября прошлого года, временный управляющий предприятием предоставил суду анализ финансового состояния и платежеспособности завода. Выяснилось, что имущества должника недостаточно для погашения всех долгов: кредиторская задолженность общества составляет два миллиона рублей, в то время как его активы не превышают 1,8 миллиона."Структура баланса является неудовлетворительной, неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер, коэффициенты не соответствуют нормативному значению с 1 октября 2017 года. Принимаемыми мерами платежеспособность должника не может быть восстановлена", – рассказали в пресс-службе суда.