Утверждена инвестиционная программа на 2019 год

22.02.2019

Указом Александра Лукашенко была утверждена Государственная инвестиционная программа на 2019 год.



Всего в госинвестпрограмму включены 113 объектов. На их финансирование в нынешнем году предполагается направить Br511 млн., в том числе Br189 млн. – за счет государственных капитальных вложений, Br80 млн. – за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития, Br80 млн. – из средств резервного фонда Президента Республики Беларусь, Br95 млн. – из средств республиканского дорожного фонда и Br46 млн. – из средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий, сообщает пресс-служба Президента.



Прежде всего финансовые средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.



В соответствии с Программой, в нынешнем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе корпуса хирургии и трансплантологии в Минске, общежития Гродненского государственного университета на 1030 мест, областного онкологического диспансера в Гродно, арендного дома для медицинских работников в деревне Андреевщина Оршанского района, 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, аварийного моста через реку Пина на автомобильной дороге Р6 Ивацевичи – Пинск – Столин и путепровода-дублера по улице Якубовского в Могилеве.



Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 42 объекта.

