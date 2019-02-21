21.02.2019

Реконструкцию воздухоразделительных установок цеха метанола стоимостью $44 млн ОАО «Гродно Азот» планирует завершить в декабре.Оборудование для реконструкции воздухоразделительных установок цеха метанола «Гродно Азот» поставляет немецкая компания LINDE.Как отметил собеседник агентства, производимые на действующих установках продукты разделения воздуха в «Гродно Азот» в настоящее время не отвечают требованиям технологических процессов предприятия, кроме того, их производство очень энергозатратно.В результате реализации проекта потребление электроэнергии при производстве продуктов разделения воздуха снизится на 20%.