21.02.2019

Реализация проекта по производству нетканых материалов строительного назначения на ОАО «СветлогорскХимволокно» должна завершится в апреле. Стоимость проекта - 8,75 млн долл. Об этом сообщил начальник главного управления перспективного развития и инвестиций концерна «Белнефтехим» Александр Надейко порталу «Нефтехимия».Мощность линии по производству нетканых материалов общетехнического и строительного назначения составит 10 тыс т в год. Сейчас в объеме производства предприятия нетканые материалы Спанбел и Акваспан составляют до 20%. Надейко сообщил, что ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует увеличить долю их выпуска до 35-40 %.