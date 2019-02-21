21.02.2019

СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» - совместное предприятие частной формы собственности с участием российского и белорусского капитала. Входит в группу компаний «Промстрой», специализирующихся на проектировании и строительстве крупных промышленных объектов энергетического сектора экономики.





Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (НЗТМ) приступил к внедрению технологии производства сварного решетчатого настила. В месяц планируется выпускать 400 тонн инновационной импортозамещающей продукции, аналогов которой нет в Беларуси. Об этом «Витебским вестям» сообщил директор предприятия.Сварные решетчатые настилы применяются в промышленном и гражданском строительстве для сооружения различных перекрытий, ограждений, эстакад, лестничных переходов, морских платформ, площадок обслуживания.Благодаря своей прочности, долговечности, устойчивости к деформациям и нагрузкам эти материалы приобрели широкую популярность, в том числе при использовании в сложных климатических условиях. В нашу страну они преимущественно завозятся из Польши, Германии и России.Новое производство позволит не только насытить отечественный рынок, но и поставлять востребованную продукцию за рубеж. Уже разработана и утверждена предпроектная документация, на основе которой составлен бизнес-план.Срок окупаемости проекта, включенного в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 – 2020 годы, составляет 5 лет, объем инвестиций – 330 млн российских рублей.– Сейчас заключаем контракты и закупаем технологическое оборудование, отправили на экспертизу архитектурный проект. В марте-апреле должны приступить к строительным работам, а через год – ввести объект в эксплуатацию, – рассказал директор НЗТМ Игорь Шурпаков.Почти вся продукция НЗТМ в настоящее время уходит на экспорт в Российскую Федерацию. Адреса поставок – от Санкт-Петербурга и Москвы до Тобольска, Ямала, Дальневосточного федерального округа, Краснодарского края. В числе заказчиков такие известные компании, как «Уралкалий», «Сибур», «Газпром».Сейчас, например, в цехах выполняется ответственный заказ для Амурского ГПЗ, который после введения в строй станет одним из крупнейших в мире и самым большим в России производством по переработке газа.Перспективы развития на заводе связывают с дальнейшей реализацией высокотехнологичных проектов. Производственные мощности, как отметил Игорь Шурпаков, планируется увеличить вдвое.Освоение выпуска сварного решетчатого настила станет результатом реконструкции второй очереди комбината сельского домостроения.Свободных площадей хватает и для воплощения других интересных замыслов. Так, сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия с французской фирмой «Мануар» по изготовлению деталей оборудования из нержавеющей жаропрочной стали, которое эксплуатируется при высоком давлении и температуре. Заказчиками этой высокотехнологичной продукции будут предприятия нефтехимического комплекса, «Росатом».Выйти на новые рынки сбыта планируется и с уже выпускаемой продукцией. Она прошла аттестацию на право поставок в Европейский союз, ведутся переговоры о сотрудничестве с литовскими партнерами.