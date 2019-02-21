НЗТМ начал выпуск сварных решетчатых настилов
21.02.2019
Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (НЗТМ) приступил к внедрению технологии производства сварного решетчатого настила. В месяц планируется выпускать 400 тонн инновационной импортозамещающей продукции, аналогов которой нет в Беларуси. Об этом «Витебским вестям» сообщил директор предприятия.
Сварные решетчатые настилы применяются в промышленном и гражданском строительстве для сооружения различных перекрытий, ограждений, эстакад, лестничных переходов, морских платформ, площадок обслуживания.
Благодаря своей прочности, долговечности, устойчивости к деформациям и нагрузкам эти материалы приобрели широкую популярность, в том числе при использовании в сложных климатических условиях. В нашу страну они преимущественно завозятся из Польши, Германии и России.
Новое производство позволит не только насытить отечественный рынок, но и поставлять востребованную продукцию за рубеж. Уже разработана и утверждена предпроектная документация, на основе которой составлен бизнес-план.
Срок окупаемости проекта, включенного в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 – 2020 годы, составляет 5 лет, объем инвестиций – 330 млн российских рублей.
– Сейчас заключаем контракты и закупаем технологическое оборудование, отправили на экспертизу архитектурный проект. В марте-апреле должны приступить к строительным работам, а через год – ввести объект в эксплуатацию, – рассказал директор НЗТМ Игорь Шурпаков.
Почти вся продукция НЗТМ в настоящее время уходит на экспорт в Российскую Федерацию. Адреса поставок – от Санкт-Петербурга и Москвы до Тобольска, Ямала, Дальневосточного федерального округа, Краснодарского края. В числе заказчиков такие известные компании, как «Уралкалий», «Сибур», «Газпром».
Сейчас, например, в цехах выполняется ответственный заказ для Амурского ГПЗ, который после введения в строй станет одним из крупнейших в мире и самым большим в России производством по переработке газа.
Перспективы развития на заводе связывают с дальнейшей реализацией высокотехнологичных проектов. Производственные мощности, как отметил Игорь Шурпаков, планируется увеличить вдвое.
Освоение выпуска сварного решетчатого настила станет результатом реконструкции второй очереди комбината сельского домостроения.
Свободных площадей хватает и для воплощения других интересных замыслов. Так, сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия с французской фирмой «Мануар» по изготовлению деталей оборудования из нержавеющей жаропрочной стали, которое эксплуатируется при высоком давлении и температуре. Заказчиками этой высокотехнологичной продукции будут предприятия нефтехимического комплекса, «Росатом».
Выйти на новые рынки сбыта планируется и с уже выпускаемой продукцией. Она прошла аттестацию на право поставок в Европейский союз, ведутся переговоры о сотрудничестве с литовскими партнерами.
Сварные решетчатые настилы применяются в промышленном и гражданском строительстве для сооружения различных перекрытий, ограждений, эстакад, лестничных переходов, морских платформ, площадок обслуживания.
Благодаря своей прочности, долговечности, устойчивости к деформациям и нагрузкам эти материалы приобрели широкую популярность, в том числе при использовании в сложных климатических условиях. В нашу страну они преимущественно завозятся из Польши, Германии и России.
Новое производство позволит не только насытить отечественный рынок, но и поставлять востребованную продукцию за рубеж. Уже разработана и утверждена предпроектная документация, на основе которой составлен бизнес-план.
Срок окупаемости проекта, включенного в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016 – 2020 годы, составляет 5 лет, объем инвестиций – 330 млн российских рублей.
– Сейчас заключаем контракты и закупаем технологическое оборудование, отправили на экспертизу архитектурный проект. В марте-апреле должны приступить к строительным работам, а через год – ввести объект в эксплуатацию, – рассказал директор НЗТМ Игорь Шурпаков.
Почти вся продукция НЗТМ в настоящее время уходит на экспорт в Российскую Федерацию. Адреса поставок – от Санкт-Петербурга и Москвы до Тобольска, Ямала, Дальневосточного федерального округа, Краснодарского края. В числе заказчиков такие известные компании, как «Уралкалий», «Сибур», «Газпром».
Сейчас, например, в цехах выполняется ответственный заказ для Амурского ГПЗ, который после введения в строй станет одним из крупнейших в мире и самым большим в России производством по переработке газа.
Перспективы развития на заводе связывают с дальнейшей реализацией высокотехнологичных проектов. Производственные мощности, как отметил Игорь Шурпаков, планируется увеличить вдвое.
Освоение выпуска сварного решетчатого настила станет результатом реконструкции второй очереди комбината сельского домостроения.
Свободных площадей хватает и для воплощения других интересных замыслов. Так, сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия с французской фирмой «Мануар» по изготовлению деталей оборудования из нержавеющей жаропрочной стали, которое эксплуатируется при высоком давлении и температуре. Заказчиками этой высокотехнологичной продукции будут предприятия нефтехимического комплекса, «Росатом».
Выйти на новые рынки сбыта планируется и с уже выпускаемой продукцией. Она прошла аттестацию на право поставок в Европейский союз, ведутся переговоры о сотрудничестве с литовскими партнерами.
СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» - совместное предприятие частной формы собственности с участием российского и белорусского капитала. Входит в группу компаний «Промстрой», специализирующихся на проектировании и строительстве крупных промышленных объектов энергетического сектора экономики.
Последние новости рубрики
-
21.02.2019НЗТМ начал выпуск сварных решетчатых настилов
-
21.02.2019Лидский «Оптик» научился обрабатывать сапфиры
-
20.02.2019Механизм ипотеки могут внедрить в 2021 году
-
20.02.2019Рост экспорта товаров в 2018 году превысил 15%
-
19.02.2019ВВП подрос на 0,7%
-
18.02.2019Минлесхоз планирует организовать производство пеллет в каждом регионе
-
15.02.2019В 2018 году Беларусь на зарубежных выставках заключили контракты на сумму около $150 млн
-
15.02.2019На базе «Гродно-Азот» хотят создать СП по производству минеральных удобрений
-
14.02.2019Вступление Беларуси в ВТО обсудят 15 февраля
-
14.02.2019Иностранные инвестиции в Беларусь составили $10,8 млрд
-
13.02.2019Акции двух оршанских предприятий переданы МТЗ и БелАЗу
-
13.02.2019Ввозить в Беларусь форвардеры и запчасти к ним можно будет без НДС
-
12.02.2019«Беларусбанк» за год закрыл почти 150 отделений
-
12.02.2019МАРТ: сформировалась возможность для понижении цен на газ для организаций реального сектора экономики
-
12.02.2019Беларусь в 2018 году экспортировала товаров и услуг на 14,9% больше чем в 2017-м
Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006