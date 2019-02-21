21.02.2019

На ОАО «Завод «Оптик», где занимаются выращиванием монокристаллов, освоили обработку сапфира.





На лидском предприятии занимаются выращиванием монокристаллов, а также их обработкой, довольно давно. Это и, к примеру, монокристаллы калий-гадолиниевого вольфрамата, переливающиеся красивыми фиолетово-сиреневыми оттенками, а также бесцветные или с нежным бирюзовым оттенком монокристаллы калий-иттриевого вольфрамата.Для этих сложных процессов имеется все необходимое: высококвалифицированные кадры, соответствующее оборудование.







Недавно в ОАО «Завод «Оптик» освоили обработку оптических изделий из монокристалла сапфира и уже работают с материалом заказчика. К слову, обработка изделий из этого минерала очень трудоемкая и кропотливая, что связано с высокой твердостью материала (выше твердость только у алмазов).





Лейкосапфир очень ценится в оптическом производстве. Благодаря своим уникальным физическим свойствам (исключительной прочности и термостойкости – плавится при температуре 2050°С), он может использоваться для изготовления оптических приборов, работающих в экстремальных условиях: при высоких температурах, при большом давлении и механических нагрузках, в агрессивной среде. ОАО «Завод «Оптик» из монокристаллов лейкосапфира изготавливает пластины различных размеров и конфигурации, которые по условию заказчика могут быть отшлифованы и отполированы, а также – оптические окна, стекла к мобильным телефонам, часовые стекла и т. п. И пластины, и защитные окна могут быть изготовлены с напылением различных покрытий – отражающих, просветляющих светоделительных. Продукцию из сапфира лидчане планируют делать как для отечественного потребителя, так и на экспорт.



