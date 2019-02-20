20.02.2019

Министр также обозначил возможные сроки, когда заработает ипотека. "Ключевым моментом станет обеспечение приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы будем запускать ипотеку в Беларуси на полноценной основе", - добавил он.





Проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки разработан в Минэкономики. Об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой перед заседанием Совета Министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития в 2018 году и оценка первого квартала 2019 года."Это пока еще сырой документ, по нему предстоит широкая дискуссия. Очень много моментов нам еще нужно балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института", - отметил Дмитрий Крутой.