Рост экспорта товаров в 2018 году превысил 15%
20.02.2019
Экспорт белорусских товаров по итогам прошлого года составил $33,7 млрд - 15,3% больше, чем в 2017-м. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Таким образом, на фоне высокой базы 2017 года второй год подряд нам удалось обеспечить траекторию роста, перевыполнить установленный главой государства параметр прогноза", - обратил он внимание.
Владимир Макей отметил положительные тенденции в торговле: в стоимостном выражении прибавка составила $4,5 млрд, а почти 60% прироста обеспечено за счет продукции, не относящейся к нефти, нефтепродуктам, удобрениям. Последнее говорит об улучшении товарной структуры экспорта.
"Физические объемы экспортных поставок неэнергетических товаров увеличились на 7% при росте цен на 5,8%. Прирост экспорта обеспечен во все регионы мира, - сказал министр. - Мы стали приближаться к поставленной на текущую пятилетку цели по равномерному распределению экспорта по трем ключевым направлениям. При сокращении доли ЕАЭС до 41,2%, удельный вес стран ЕС увеличился до 30,2%, остальных стран - до 28,6%. Однако эти показатели никого не должны расслаблять".
По итогам 2018 года прирост экспорта обеспечили 42 загранучреждения, допустили падение - 15. Задания по экспорту товаров не выполнили некоторые отрасли и регионы.
"Таким образом, на фоне высокой базы 2017 года второй год подряд нам удалось обеспечить траекторию роста, перевыполнить установленный главой государства параметр прогноза", - обратил он внимание.
Владимир Макей отметил положительные тенденции в торговле: в стоимостном выражении прибавка составила $4,5 млрд, а почти 60% прироста обеспечено за счет продукции, не относящейся к нефти, нефтепродуктам, удобрениям. Последнее говорит об улучшении товарной структуры экспорта.
"Физические объемы экспортных поставок неэнергетических товаров увеличились на 7% при росте цен на 5,8%. Прирост экспорта обеспечен во все регионы мира, - сказал министр. - Мы стали приближаться к поставленной на текущую пятилетку цели по равномерному распределению экспорта по трем ключевым направлениям. При сокращении доли ЕАЭС до 41,2%, удельный вес стран ЕС увеличился до 30,2%, остальных стран - до 28,6%. Однако эти показатели никого не должны расслаблять".
По итогам 2018 года прирост экспорта обеспечили 42 загранучреждения, допустили падение - 15. Задания по экспорту товаров не выполнили некоторые отрасли и регионы.
В торговле с Россией, Китаем и Турцией Беларусь имеет наибольшее отрицательное сальдо, поэтому на заседании планируется выслушать мнения белорусских послов в этих государствах, как преодолеть негативную тенденцию.
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