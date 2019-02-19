19.02.2019

Напомним, в соответствии с указом президента прирост ВВП в 2019 году должен составить 4%. В основу бюджета положен базовый сценарий, который предполагает рост в размере 2,1%. Различные международные организации в своих прогнозах оценивают увеличение ВВП нашей страны в 2019 году в пределах от 1,6 до 2,5%.





Валовой внутренний продукт Беларуси за январь составил 9,9 млрд. рублей - на 0,7% больше по сравнению с прошлым годом.Такие данные приводит Национальный статистический комитет.Промышленное производство в январе составило 9 млрд. рублей, что на 0,9% больше, чем год назад.В то же время производство в аграрном секторе сократилось за январь на 1,9% во всех категориях хозяйств до 861,5 млн. рублей.