Минлесхоз планирует организовать производство пеллет в каждом регионе
18.02.2019
Не менее 12 млн евро планируется направить на создание в Беларуси пеллетных производств.
«Объем инвестиций еще точно неизвестен, но ожидается, что он составит не менее 12 млн евро (приблизительно 2 млн евро на каждое производство). Пеллетные производства будут построены в шести областях страны, на базе Пружанского (Брестская область), Поставского (Витебская область), Мозырского опытного (Гомельская область), Новогрудского (Гродненская область), Борисовского опытного (Минская область) и Кличевского лесхозов (Могилевская область)», - пояснили в Министерстве лесного хозяйства Беларуси.
Годовая мощность каждого из производств составит до 30 тыс т пеллет. На производствах будут перерабатываться опилки, горбыль, обрезки, низкокачественная древесина. Планируется получить первую продукцию в первом квартале 2020 г. В настоящее время идет прединвестиционная стадия реализации проекта.
Решение об организации этих пеллетных производств принято в связи с прогнозируемым увеличением потребления пеллет на европейском рынке в ближайшие пять-семь лет, сказал собеседник агентства.
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