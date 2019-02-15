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В 2018 году Беларусь на зарубежных выставках заключили контракты на сумму около $150 млн

15.02.2019
Белорусские предприятия в составе национальных выставок (экспозиций) за рубежом в 2018 году заключили контракты на сумму около $150 млн, сообщил журналистам заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Андрей Шаханович.

Всего в прошлом году Беларусь организовала семь национальных выставок за рубежом, в которых приняли участие около 350 организаций. Общая выставочная площадь этих экспозиций составила более 2,5 тыс. кв.м, площадь открытых площадок с отечественной техникой - 1,4 тыс. кв.м.

"Всего на выставках было заключено около 100 коммерческих контрактов и договоров на общую сумму около $150 млн, а также соглашений и меморандумов о сотрудничестве на сумму около $50 млн. То есть в целом эффект от участия в этих мероприятиях составил примерно $200 млн. Это значительная сумма для семи мероприятий. Выставка импорта в Шанхае оказалась самой результативной", - приводит БЕЛТА слова Шахановича.

Директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский обратил внимание на то, что ведущие мировые экспортеры активно организуют национальные стенды на выставках за рубежом. В частности, Германия ежегодно проводит более 300 национальных экспозиций в странах на разных континентах. Что касается преимуществ использования такого формата, то национальным экспозициям выделяются лучшие площади на выставке, недалеко от входа. Такие экспозиции имеют выразительный дизайн, пользуются повышенным вниманием прессы, их посещают официальные лица, крупные бизнесмены. Кроме того, предполагается комплексное решение различных организационных вопросов.

"Белинтерэкспо" БелТПП в 2018 году выступило оператором 24 выставок и экспозиций за рубежом, из которых три мероприятия - выставки во Вьетнаме, Китае и Таджикистане - входили в план национальных экспозиций. Еще 21 выставка проводилась в инициативном порядке, без бюджетной поддержки.

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