В 2018 году Беларусь на зарубежных выставках заключили контракты на сумму около $150 млн
15.02.2019
Белорусские предприятия в составе национальных выставок (экспозиций) за рубежом в 2018 году заключили контракты на сумму около $150 млн, сообщил журналистам заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Андрей Шаханович.
Всего в прошлом году Беларусь организовала семь национальных выставок за рубежом, в которых приняли участие около 350 организаций. Общая выставочная площадь этих экспозиций составила более 2,5 тыс. кв.м, площадь открытых площадок с отечественной техникой - 1,4 тыс. кв.м.
"Всего на выставках было заключено около 100 коммерческих контрактов и договоров на общую сумму около $150 млн, а также соглашений и меморандумов о сотрудничестве на сумму около $50 млн. То есть в целом эффект от участия в этих мероприятиях составил примерно $200 млн. Это значительная сумма для семи мероприятий. Выставка импорта в Шанхае оказалась самой результативной", - приводит БЕЛТА слова Шахановича.
Директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский обратил внимание на то, что ведущие мировые экспортеры активно организуют национальные стенды на выставках за рубежом. В частности, Германия ежегодно проводит более 300 национальных экспозиций в странах на разных континентах. Что касается преимуществ использования такого формата, то национальным экспозициям выделяются лучшие площади на выставке, недалеко от входа. Такие экспозиции имеют выразительный дизайн, пользуются повышенным вниманием прессы, их посещают официальные лица, крупные бизнесмены. Кроме того, предполагается комплексное решение различных организационных вопросов.
"Белинтерэкспо" БелТПП в 2018 году выступило оператором 24 выставок и экспозиций за рубежом, из которых три мероприятия - выставки во Вьетнаме, Китае и Таджикистане - входили в план национальных экспозиций. Еще 21 выставка проводилась в инициативном порядке, без бюджетной поддержки.
Всего в прошлом году Беларусь организовала семь национальных выставок за рубежом, в которых приняли участие около 350 организаций. Общая выставочная площадь этих экспозиций составила более 2,5 тыс. кв.м, площадь открытых площадок с отечественной техникой - 1,4 тыс. кв.м.
"Всего на выставках было заключено около 100 коммерческих контрактов и договоров на общую сумму около $150 млн, а также соглашений и меморандумов о сотрудничестве на сумму около $50 млн. То есть в целом эффект от участия в этих мероприятиях составил примерно $200 млн. Это значительная сумма для семи мероприятий. Выставка импорта в Шанхае оказалась самой результативной", - приводит БЕЛТА слова Шахановича.
Директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский обратил внимание на то, что ведущие мировые экспортеры активно организуют национальные стенды на выставках за рубежом. В частности, Германия ежегодно проводит более 300 национальных экспозиций в странах на разных континентах. Что касается преимуществ использования такого формата, то национальным экспозициям выделяются лучшие площади на выставке, недалеко от входа. Такие экспозиции имеют выразительный дизайн, пользуются повышенным вниманием прессы, их посещают официальные лица, крупные бизнесмены. Кроме того, предполагается комплексное решение различных организационных вопросов.
"Белинтерэкспо" БелТПП в 2018 году выступило оператором 24 выставок и экспозиций за рубежом, из которых три мероприятия - выставки во Вьетнаме, Китае и Таджикистане - входили в план национальных экспозиций. Еще 21 выставка проводилась в инициативном порядке, без бюджетной поддержки.
Последние новости рубрики
-
15.02.2019В 2018 году Беларусь на зарубежных выставках заключили контракты на сумму около $150 млн
-
15.02.2019На базе «Гродно-Азот» хотят создать СП по производству минеральных удобрений
-
14.02.2019Вступление Беларуси в ВТО обсудят 15 февраля
-
14.02.2019Иностранные инвестиции в Беларусь составили $10,8 млрд
-
13.02.2019Акции двух оршанских предприятий переданы МТЗ и БелАЗу
-
13.02.2019Ввозить в Беларусь форвардеры и запчасти к ним можно будет без НДС
-
12.02.2019«Беларусбанк» за год закрыл почти 150 отделений
-
12.02.2019МАРТ: сформировалась возможность для понижении цен на газ для организаций реального сектора экономики
-
12.02.2019Беларусь в 2018 году экспортировала товаров и услуг на 14,9% больше чем в 2017-м
-
12.02.2019Гомельская «Дружба» присоединяет «Полоцктранснефть»
-
12.02.2019БМЗ изучил отношение к себе других предприятий
-
12.02.2019Отменены лимиты на электричество по объему потребления
-
11.02.2019В Татарстане испытыли отечественную разработку для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти
-
08.02.2019В Минске утверждены две возможные площадки для мусоросжигательного завода
-
07.02.2019Завод «Строммашина» запланировал более чем в два раза увеличить объем производства
Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006