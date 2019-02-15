15.02.2019

Как рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, договоренность о подготовке вариантов реализации инвестиционного проекта по производству жидких удобрений под брендом Thio-Sul® достигнута во время проведения X бизнес-форума 2Еврорегион "Неман — 2018". Идею инициировали администрация СЭЗ "Гродноинвест" и международная компания "Тессендерло Груп" с головным офисом в Брюсселе.





"Чтобы дополнительно изучить инвестиционный потенциал региона, представители бельгийской компании неоднократно приезжали в Беларусь, в том числе в Гродно, проводили переговоры с заинтересованными министерствами и ведомствами, включая Министерство сельского хозяйства и продовольствия, ОАО «Гродно Азот», администрацию СЭЗ «Гродноинвест», Гродненский облисполком и др. В настоящий момент проект находится в стадии активной проработки" - приводит belchemoil.by слова Кравцова.

На базе "Гродно-Азот" хотят создать совместное белорусско-бельгийское предприятие по производству минеральных удобрений