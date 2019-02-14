14.02.2019

К мероприятию приурочен очередной раунд двусторонних переговоров с заинтересованными странами - членами ВТО, который начался 11 февраля и продлится до конца этой недели.





В Женеве пройдет 11-е заседание рабочей группы Всемирной торговой организации (ВТО) по присоединению Беларуси. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.Белорусская делегация будет представлена руководством и экспертами Министерства иностранных дел, Национального банка, министерств экономики, финансов, юстиции, а также других организаций, входящих в состав межведомственной комиссии по вопросам присоединения Беларуси к ВТО. Возглавит делегацию первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.Запланированы его встречи с заместителем генерального директора ВТО Аланом Вулффом и председателем рабочей группы Кемалем Маденоглу.