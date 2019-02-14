Иностранные инвестиции в Беларусь составили $10,8 млрд

14.02.2019

Иностранные инвесторы в 2018 году вложили в белорусскую экономику 10,84 млрд долларов. Из них 8,54 млрд приходится на прямые и 3,9 млн — на портфельные. Такую информацию опубликовал Национальный статистический комитет.



В прошлом году иностранные инвесторы вложили больше всего в оптовую и розничную торговлю. Объем инвестиций составил 4,25 млрд. долларов. На втором месте по объемам инвестиций — промышленность с 3,17 млрд. долларов, в транспорт и логистику было привлечено 1,9 млрд. долларов.



Больше всего в Беларусь инвестировали представители России. На их долю пришлось 38,3% инвестиции, на втором месте — Великобритания с долей 25,7%, на третьем — Кипр с 7,8%.



Беларусь инвестировала за пределы страны 6,06 млрд долларов. Здесь на первом месте промышленность с 2,62 млрд. долларов, на втором транспорт и логистики с 2,13 млрд., на третьем торговля с 1,39 млрд. долларов.



Инвестиции были направлены в Россию (68,2%), Украину (16,5%), Великобританию (6,7%).



