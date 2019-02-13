13.02.2019



Ранее в рамках этого соглашения от таможенных платежей и сборов была освобождена техника для лесхозов (харвестеры, форвардеры и запчасти к ним) на сумму около 152,161 млн шведских крон согласно контракту № BFDP/ICB/15/01 от 7 июня 2016 г., сообщает primepress.by

Правительство Беларуси освободило от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость ввозимые в Беларусь для лесхозов форвардеры и запчасти к ним на общую на сумму около 20,87 млн шведских крон согласно контракту № BFDP/DC/18/01-3 от 16 ноября 2018 г. Это решение закреплено постановлением правительства Беларуси №79 от 9 февраля 2019 г, опубликованным на национальном правовом портале.Документ принят в целях реализации Соглашения о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) от 2 апреля 2015 г, в соответствии с которым МБРР дал согласие на предоставление правительству Беларуси под его гарантии заема на общую сумму 40,714 млн долл на проект «Развитие лесного сектора Республики Беларусь».