«Беларусбанк» за год закрыл почти 150 отделений

12.02.2019

«Беларусбанк» в 2018 году закрыл 146 отделений. На начало года сеть банка насчитывала 1 332 отделения, сообщил в интервью корпоративному изданию председатель правления банка Виктор Ананич.



Большая часть отделений работает в сельской местности — 710. Банк продолжит оптимизировать свою сеть.



«В ближайшем будущем мы продолжим оптимизацию сети отделений, в первую очередь это коснется нерентабельных отделений. Но в то же время мы будем вести активное сотрудничество с «Белпочтой» для удовлетворения потребностей клиентов, которые нуждаются в офлайн услугах», — сказал Виктор Ананич.