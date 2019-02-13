МАРТ: сформировалась возможность для понижении цен на газ для организаций реального сектора экономики

12.02.2019

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) принято постановление от 28 января 2019 г. № 9 «О ценах на природный газ» (далее – постановление № 9), согласно которому на 2019 год определены цены на природный газ за 1000 куб. м без НДС для потребителей реального сектора экономики, сообщила пресс-служба министерства.



За счет постепенной ликвидации перекрестного субсидирования (в 2019 г. цена на газ природный для населения увеличена на 25,6%), снижения затрат и оптимизации расходов из прибыли от реализации природного газа газоснабжающих организаций сформировалась возможность принять решение о понижении цен на природный газ для организаций реального сектора экономики.



Так, в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снижены с 550,49 бел.руб. (в 2018 году) до 533,72 бел.руб. (при курсе белорусского рубля к доллару США на 1 января 2019 г. в размере 2,1598:1) или в долларовом эквиваленте - с 275, 87 до 247,12 долл.США за 1000 куб. м соответственно.



Также постановлением №9 предусмотрено дополнительное понижение дифференцированных цен на природный газ для отдельных энергоемких групп потребителей реального сектора экономики с 185,245 до 180 долл.США за 1000 куб. м (в экиваленте), в том числе для производителей овощей защищенного грунта, цемента, стеновых блоков, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки, прочих основных неорганических химических веществ, бумаги и картона, гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.



Для остальных групп потребителей дифференцированные цены на природный газ сохранены на уровне 2018 года (в долларовом эквиваленте).



Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.