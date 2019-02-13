12.02.2019

Внешнеторговый оборот услуг за 2018 год - на уровне $14,1 млрд (111,7% к 2017 году). Экспорт услуг составил $8,7 млрд (рост на 11,2%), импорт - $5,4 млрд (плюс 12,5%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $3,35 млрд (в 2017 году оно было положительным и составляло $3,06 млрд).





Беларусь в 2018 году увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с 2017-м на 14,9% до $42 млрд. Об свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка.Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в размере почти $83,3 млрд, что на 14,1% больше, чем в 2017-м. В том числе экспорт составил почти $42 млрд (рост на 14,9%), импорт - $41,3 млрд (рост на 13,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $694,4 млн (в 2017-м - $82,9 млн).Внешнеторговый оборот товаров вырос на 14,6% почти до $69,2 млрд. Экспорт товаров увеличился на 15,9% до $33,2 млрд, импорт - на 13,4% до $35,9 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $2,65 млрд (в 2017-м оно также было отрицательным и составляло почти $3 млрд).