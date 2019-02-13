12.02.2019

В конце 2018 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приняло решение о реорганизации путем присоединения ОАО «Полоцктранснефть Дружба», передает tut.by.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» уточнили, что реорганизация еще не завершена. Поэтому о деталях говорить рано. «В целом объединение двух подобных предприятий позволит снизить издержки и затраты, но повысит эффективность их работы», — пояснили в концерне.

Гомельская компания оперирует веткой магистрального нефтепровода «Дружба», проходящей по югу Беларуси. Оно обеспечивает работу 667 километров магистрали.

«Гомельтранснефть Дружба» осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части «Дружбы» в направлении стран Западной и Восточной Европы. Кроме того, компания снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию. В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн — поставки из России, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны.

«Гомельтранснефть Дружба» осуществляет планомерную модернизацию производственных мощностей. За 2018 год введены в эксплуатацию 35 объектов линейной и станционной части нефтепровода. Совместно с российской «Транснефтью» была проработана программа инвестиционного развития гомельского предприятия на 2019−2021 годы, затраты по которой составят около 197 млн долларов, говорится насайтекомпании. В 2019 году произойдет замена участков линейной части протяженностью более 50 км, определенных по результатам внутритрубной диагностики АО «Транснефть Диаскан», расходы составят 27 млн долларов. Кроме того, планируется реконструкция 10 резервуаров общей стоимостью 21 млн долларов. На основе рекомендаций «НИИ Транснефть» будут проведены энергосберегающие мероприятия на общую сумму 10 млн долларов. Таким образом, белорусский партнер важнейшей отрасли России неукоснительно соблюдает условия сотрудничества, обеспечивая технологическую перспективу экспорта углеводородного сырья, считают в «Гомельтранснефть Дружба».

Недавно «Полоцктранснефть Дружба» запустило первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк — Фаниполь общей протяженностью 292 км. Это стоило 35 млн долларов.

«Полоцктранснефть Дружба» транспортирует российскую нефть на «Нафтан». Компания эксплуатирует нефтепроводы Унеча — Полоцк 1 (380 км), Унеча — Полоцк 2 (380 км), Сургут — Полоцк (83 км), Полоцк — Вентспилс (112,5 км), Полоцк — Биржай — Мажейкяй (112,5 км).

