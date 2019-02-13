12.02.2019





В 2018 году в опросе приняли участие около полутораста различных компаний-потребителей БМЗ, расположенных в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке, Ближнем Востоке и СНГ. 83% опрошенных заявили, что рекомендовали бы Белорусский металлургический завод для сотрудничества, 5,5% заняли нейтральную позицию, и только 1,5% респондентов высказали критические замечания относительно взаимодействия с предприятием.





По итогам 2018 года БМЗ экспортировал в 66 стран мира более 2,026 млн тонн продукции на сумму свыше 1,25 млрд долларов. Темп роста экспорта к уровню предыдущего года в натуральном выражении составил 106,9%, в денежном — 125,9 процента.





Индекс лояльности определяет приверженность потребителей к товару или компании и их готовность к повторному сотрудничеству. Для оценки NPS потребителю предлагается ответить на вопрос «Какова вероятность того, что Вы порекомендуете компанию/товар/бренд своим друзьям/знакомым/коллегам?» по 10-балльной шкале, где оценки от 0 до 6 считаются критическими, 7-8 — нейтральными, а 9-10 соответствуют ответу «Обязательно порекомендую». Сам индекс рассчитывается следующим образом: от всех положительных оценок отнимается число критических, после чего полученная цифра делится на общее количество участников опроса. Согласно имеющейся методологии, результат свыше 50% соответствует высокому уровню лояльности. К слову, у БМЗ его минимальный показатель составлял 80 процентов.

По итогам опроса клиентов ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» индекс их потребительской лояльности (NPS) к белорусскому производителю металлопродукции в 2018-м составил 81,4 процента. Это максимальный показатель за последние четыре года, на протяжении которых БМЗ осуществляет данное исследование, сообщила пресс-служба компании.