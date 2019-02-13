12.02.2019

Отказ от дифференциации тарифов на электроэнергию по объемам потребления в Министерстве антимонопольного регулирования пояснили тем, что в этом году в Беларуси субсидируемые тарифы практически достигли уровня экономически обоснованных.





В Беларуси официально отменили лимиты на электроэнергию по объемам потребления, что предусмотрено постановлением Совмина № 81.Исходя из документа, независимо от того, сколько кВт/ч человек потребил, платить он будет за них по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами в этом году действует субсидируемый тариф — 0,1746 рубля за кВт/ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484.