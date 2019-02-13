В Татарстане испытыли отечественную разработку для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти
11.02.2019
Белорусские нефтяники испытали отечественную разработку СКИФ для освоения трудноизвлекаемых запасов в Татарстане, сообщила пресс-служба ПО "Белоруснефть".
Операции по технологии СКИФ выполнили на 10 скважинах "Татнефти". Опытно-промысловые работы проводились по договору с сервисным подразделением компании - ООО "ТаграС-РемСервис". Команда "Белоруснефти" состояла из работников управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, Речицкого управления технологического транспорта и БелНИПИнефти.
"Суть методики состоит в том, что в продуктивном интервале из обсаженной колонны перпендикулярно оси скважины проводятся фильтрационные каналы протяженностью до 100 м. Такая сеть позволяет увеличить зону дренирования пласта и проницаемость призабойной зоны, повышая тем самым приток нефти", - пояснили в пресс-службе предприятия.
Заказчику еще предстоит оценить результаты испытаний белорусской технологии в Татарстане. Пока скважины выходят на рабочий режим.
В работе использовалось оборудование, которое разработали в БелНИПИнефть вместе с белорусским СЗАО "Фидмаш". В комплекс входят мини-колтюбинговая установка и внутрискважинная компоновка. Оператор с помощью компьютера и автоматики контролирует в режиме онлайн процесс выполнения операций. Полученные результаты выводятся на электронные и бумажные носители.
Операции по технологии СКИФ выполнили на 10 скважинах "Татнефти". Опытно-промысловые работы проводились по договору с сервисным подразделением компании - ООО "ТаграС-РемСервис". Команда "Белоруснефти" состояла из работников управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин, Речицкого управления технологического транспорта и БелНИПИнефти.
"Суть методики состоит в том, что в продуктивном интервале из обсаженной колонны перпендикулярно оси скважины проводятся фильтрационные каналы протяженностью до 100 м. Такая сеть позволяет увеличить зону дренирования пласта и проницаемость призабойной зоны, повышая тем самым приток нефти", - пояснили в пресс-службе предприятия.
Заказчику еще предстоит оценить результаты испытаний белорусской технологии в Татарстане. Пока скважины выходят на рабочий режим.
В работе использовалось оборудование, которое разработали в БелНИПИнефть вместе с белорусским СЗАО "Фидмаш". В комплекс входят мини-колтюбинговая установка и внутрискважинная компоновка. Оператор с помощью компьютера и автоматики контролирует в режиме онлайн процесс выполнения операций. Полученные результаты выводятся на электронные и бумажные носители.
СКИФ является высокотехнологичным отечественным продуктом. В Беларуси технология внедряется пятый год. За это время она доказала свою эффективность. После ее применения добыча нефти на скважинах выросла в полтора-два раза.
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