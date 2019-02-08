08.02.2019

Градостроительный совет при главном архитекторе Минска одобрил две возможные площадки для размещения предприятия по обращению с отходами. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома — начальник отдела энергетики Дмитрий Плашков.





Обе площадки находятся неподалеку друг от друга рядом с действующим мусорным полигоном «Тростенецкий». Среди преимуществ этого места — ветер оттуда, как правило, не дует в сторону города. Теперь территориям предстоит пройти оценку органов охраны природы и санитарного надзора. Если их одобрят, будут разработаны градостроительные паспорта, которые включат в инвестиционный атлас Минска для поиска инвестора, который реализует проект.





— Предполагается, что это будет мусоросжигательный завод мощностью 500 тыс. т отходов в год. Этого для города должно быть достаточно с учетом того, что в последнее время масса бытовых отходов уменьшилась: теперь в год в столице образуется 700 тыс. т, а не 1 млн т, как ранее. К тому же работают сортировочные линии, которые извлекают из мусора ВМР, еще одна такая линия строится, — уточнил Д. Плашков.Среди потенциальных инвесторов — финская, польская и две китайские компании. Также о заинтересованности в реализации проекта заявляли представители Германии и Румынии.Д. Плашков добавил, что критерии оценки предложений кандидатов еще разрабатываются. Однако уже сейчас в Мингорисполкоме понимают, что приоритет нужно отдавать технологии, которая оказывает наименьшее влияние на экологию, а также на действующие тарифы на обращение с ТКО.Ожидается, что мусор на заводе будет сжигаться после извлечения из него вторичных материальных ресурсов, а также зеленых отходов, которые могут быть использованы, например, для получения компоста. Предприятие должно быть оборудовано системой очистки воздуха, также должны быть предусмотрены способы воздействия на остаточную золу (ее объем не должен превышать 25 % от объема сжигаемого мусора), чтобы обезопасить ее для дальнейшего захоронения. Технологии, которые предусматривают все это, и предполагается внедрить на будущем мусоросжигательном заводе.Использование бюджетных средств в реализации проекта не планируется. Инвестору нужно будет разработать и реализовать проект за свой счет, чтобы затем эксплуатировать объект. Потенциальный объем инвестиций — от 190 млн долларов до 350 млн евро. Такие суммы называют возможные инвесторы, исходя из технологий, которые готовы внедрить на предприятии.— Надеемся, инвестор определится в 2019 г. Как правило, с момента подписания инвестиционного договора до ввода подобного объекта в эксплуатацию проходит 2,5–3 года. Поэтому, возможно, мусоросжигательный завод в Минске появится в 2022 г., — сказал Д. Плашков.