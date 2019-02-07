Завод «Строммашина» запланировал более чем в два раза увеличить объем производства
07.02.2019
Могилевский завод "Строммашина" в 2019 году планирует произвести и реализовать продукции более чем на Вr46 млн, что более чем в 2 раза превысит прошлогодний показатель, сообщил правляющий предприятия Сергей Гринкевич.
По его словам, с приходом в июне прошлого года на предприятие новой команды управленцев и менеджеров удалось за короткий период времени полностью загрузить производственные мощности. "На июнь мы имели 3% загрузки мощностей, в декабре - вышли на 100% и безубыточную работу. Все это благодаря активной работе с традиционными и поиском новых партнеров и рынков сбыта, - приводит БЕЛТА слова управляющего. - На сегодня у нас практически полностью сформирован портфель заказов на текущий год. Мы планируем произвести продукции более чем на Вr46 млн, обеспечив самоокупаемость производства. По результатам года чистая прибыль должна составить порядка Вr2,4 млн".
Предприятие активно занимается расширением направлений работы и номенклатуры выпускаемой продукции. Если в 2017 году тюбинговая крепь занимала 86,7% в общем объеме производства, то в прошлом году - уже 58,7%. Растет выпуск товаров народного потребления, оборудования и запчастей, оказание различных услуг. К примеру, на текущий год подписан крупный контракт с компанией "Речицанефть" на поставку 20 приводов штанговых глубинных насосов (нефтекачалок), ведутся переговоры на поставку оборудования, запасных частей для производства железобетонных шпал для компании "ТД "СКС" (Москва) по инвестиционной программе Российских железных дорог на 72 млн российских рублей.
"Мы могли бы обеспечить еще больший портфель заказов для предприятия, но нас сдерживает оборудование, многое из которого отработало свой срок. Производству необходима модернизация, - считает Сергей Гринкевич. - У нас есть стратегия развития, которая поможет закрепить достигнутые успехи и дальше развиваться предприятию, но для этого нужна государственная финансовая поддержка". По его словам, точечная модернизация оборудования поможет заводу не только выйти на устойчивую работу и поддерживать текущую деятельность, но и рассчитываться по старым обязательствам, инвестировать в собственное развитие.
Могилевский завод "Строммашина" - многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, башенных кранов, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, чугунных тюбингов, а также товаров народного потребления. Предприятие находится в стадии санации (финансового оздоровления), которая продлена до 28 июля 2023 года.
По его словам, с приходом в июне прошлого года на предприятие новой команды управленцев и менеджеров удалось за короткий период времени полностью загрузить производственные мощности. "На июнь мы имели 3% загрузки мощностей, в декабре - вышли на 100% и безубыточную работу. Все это благодаря активной работе с традиционными и поиском новых партнеров и рынков сбыта, - приводит БЕЛТА слова управляющего. - На сегодня у нас практически полностью сформирован портфель заказов на текущий год. Мы планируем произвести продукции более чем на Вr46 млн, обеспечив самоокупаемость производства. По результатам года чистая прибыль должна составить порядка Вr2,4 млн".
Предприятие активно занимается расширением направлений работы и номенклатуры выпускаемой продукции. Если в 2017 году тюбинговая крепь занимала 86,7% в общем объеме производства, то в прошлом году - уже 58,7%. Растет выпуск товаров народного потребления, оборудования и запчастей, оказание различных услуг. К примеру, на текущий год подписан крупный контракт с компанией "Речицанефть" на поставку 20 приводов штанговых глубинных насосов (нефтекачалок), ведутся переговоры на поставку оборудования, запасных частей для производства железобетонных шпал для компании "ТД "СКС" (Москва) по инвестиционной программе Российских железных дорог на 72 млн российских рублей.
"Мы могли бы обеспечить еще больший портфель заказов для предприятия, но нас сдерживает оборудование, многое из которого отработало свой срок. Производству необходима модернизация, - считает Сергей Гринкевич. - У нас есть стратегия развития, которая поможет закрепить достигнутые успехи и дальше развиваться предприятию, но для этого нужна государственная финансовая поддержка". По его словам, точечная модернизация оборудования поможет заводу не только выйти на устойчивую работу и поддерживать текущую деятельность, но и рассчитываться по старым обязательствам, инвестировать в собственное развитие.
Могилевский завод "Строммашина" - многопрофильное машиностроительное предприятие, которое специализируется на выпуске технологических линий и отдельного оборудования для производства строительных материалов, железобетонных шпал, башенных кранов, нефтедобывающего, горно-шахтного оборудования, чугунных тюбингов, а также товаров народного потребления. Предприятие находится в стадии санации (финансового оздоровления), которая продлена до 28 июля 2023 года.
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