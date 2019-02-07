Беларуськалию дадут 120 млн долларов на пополнение оборотных средств

07.02.2019

6 февраля руководство Евразийского банка развития провело переговоры с ОАО «Беларуськалий». На встрече шла речь о кредите для предприятия на пополнение оборотных средств. Всего "Беларуськалию" потребуется порядка 120 млн долларов, из которых 100 млн выделит ЕАБР, 20 млн – Альфа-Банк, сообщило БЕЛТА со ссылкой на зампредседателя правления ЕАБР Андрея Крайнего.



"Эти средства выделяются не на один год, возможно, на два-три. Какими-то жесткими требованиями заемщика мы не связываем", - пояснил зампред правления ЕАБР. По его словам, работа по кредиту начнется в марте-апреле.



Стороны обсудили также перспективы сотрудничества на 2020-2021 годы по введению в строй новых рудников "Беларуськалия" и модернизации действующих производств. "Пока рано говорить о каких-то параметрах, тем не менее, это будут серьезные деньги - сотни миллионов долларов, - подчеркнул Андрей Крайний. - Мы как Евразийский банк развития готовы участвовать в этой работе с "Беларуськалием".