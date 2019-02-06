Обсуждается возможность оказания господдержки предприятиям цементной отрасли Беларуси
06.02.2019
Обсуждается возможность оказания господдержки предприятиям цементной отрасли Беларуси. На рассмотрение Президенту Лукашенко будет представлен отдельный нормативный правовой акт, рассказал журналистам первый вице-премьер Александр Турчин по итогам совещания Президента с экономическим блоком.
На прошедшем совещании речь шла о функционировании ряда предприятий. Предметом обсуждения стала и ситуация в цементной отрасли. "Реализация инвестиционных проектов пришлась на то время, когда серьезно снизились цены на продукцию. Сегодня предприятия как минимум обеспечивают свою текущую деятельность. А вопросы, подчеркиваю, возможного оказания государственной поддержки предприятиям цементной отрасли будут предложены Президенту в отдельном нормативном правовом акте", - приводит БЕЛТА слова Александра Турчина.
Глава государства на совещании напомнил о жестких требованиях в отношении работы тех предприятий, которым в той или иной форме ранее оказывалась поддержка. Речь в первую очередь о сроках, и на этот счет есть поручение КГК и Администрации Президента контролировать четкое исполнение взятых на себя предприятиями обязательств. С другой стороны - принципиальный подход в части ответственности руководителей. Как сообщалось БЕЛТА, в начале совещания Александр Лукашенко однозначно высказался на этот счет: "Никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера".
Наряду с этим Александр Турчин привел пример и успешного оказания поддержки со стороны государства. Так, ОАО "Гомельстекло" показывает позитивные результаты. "Уровень рентабельности позволяет правительству смотреть с оптимизмом и быть уверенным, что предприятие выполнит в полном объеме все свои обязательства перед государством, бюджетом, банковской системой. В том числе досрочно погашаются те суммы, которые предприятие должно бюджету", - рассказал он.
Как сообщалось, ситуация в цементной отрасли обсуждалась и в конце ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. Тогда Президент в своем выступлении остановился на работе цементных заводов, которые были модернизированы для повышения их конкурентоспособности, однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось. "И это мягко сказано. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд", - констатировал в ноябре глава государства.
На прошедшем совещании речь шла о функционировании ряда предприятий. Предметом обсуждения стала и ситуация в цементной отрасли. "Реализация инвестиционных проектов пришлась на то время, когда серьезно снизились цены на продукцию. Сегодня предприятия как минимум обеспечивают свою текущую деятельность. А вопросы, подчеркиваю, возможного оказания государственной поддержки предприятиям цементной отрасли будут предложены Президенту в отдельном нормативном правовом акте", - приводит БЕЛТА слова Александра Турчина.
Глава государства на совещании напомнил о жестких требованиях в отношении работы тех предприятий, которым в той или иной форме ранее оказывалась поддержка. Речь в первую очередь о сроках, и на этот счет есть поручение КГК и Администрации Президента контролировать четкое исполнение взятых на себя предприятиями обязательств. С другой стороны - принципиальный подход в части ответственности руководителей. Как сообщалось БЕЛТА, в начале совещания Александр Лукашенко однозначно высказался на этот счет: "Никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера".
Наряду с этим Александр Турчин привел пример и успешного оказания поддержки со стороны государства. Так, ОАО "Гомельстекло" показывает позитивные результаты. "Уровень рентабельности позволяет правительству смотреть с оптимизмом и быть уверенным, что предприятие выполнит в полном объеме все свои обязательства перед государством, бюджетом, банковской системой. В том числе досрочно погашаются те суммы, которые предприятие должно бюджету", - рассказал он.
Как сообщалось, ситуация в цементной отрасли обсуждалась и в конце ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. Тогда Президент в своем выступлении остановился на работе цементных заводов, которые были модернизированы для повышения их конкурентоспособности, однако заработать на полную мощность и обеспечить прибыльную деятельность у них пока не получилось. "И это мягко сказано. Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили Br220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд", - констатировал в ноябре глава государства.
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