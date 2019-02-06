06.02.2019

Первой страной, где мебель IKEA можно будет взять в аренду, станет Швейцария. Пробный период начнется уже в феврале 2019 года.





IKEA в рамках кампании по смене привычной бизнес-модели начнет сдавать мебель в аренду.В приоритете для аренды окажется офисная мебель, поскольку аренда столов и стульев для компаний выгоднее, чем их покупка, сообщает Financial Times. По словам исполнительного директора группы Inter IKEA Турбьерна Лефа, арендовать можно будет и кухни. Разработчики мебели уже применяют новую функцию простой смены дверей на шкафах, чтобы клиентам не пришлось перестраивать весь гарнитур.«Когда срок аренды заканчивается, можно будет сдать мебель, взяв взамен что-то другое. Чтобы не выбрасывать мебель, мы ее немного обновим и продадим, чем продлим жизнь товарам», — сказал исполнительный директор группы Inter IKEA Турбьерн Леф.