04.02.2019

Компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с предприятием Total Gas & Power Limited договор о покупке газа, сообщает со ссылкой на Lietuvos energija DELFI "Груз СПГ Total диверсифицирует газовый портфель Lietuvos energijos tiekimas и позволит обеспечить клиентам обеспечить привлекательные цены и надежные поставки", - сказал для пресс-релиза гендиректор LET Мантас Микалаюнас. По договору LET летом, вероятнее всего, в июле будет доставлен один груз СПГ, купленный у Total на рынке краткосрочных сделок по СПГ. Стоимость сделки и другие коммерческие детали компании не раскрывают.У LET есть договор долгосрочных поставок СПГ с норвежской компанией Equinor, она покупает газ и на рынке краткосрочных сделок по СПГ, а также импортирует из российского "Газпрома", кроме того, она пользуется подземным газохранилищем в Инчукалнсе (Латвия).Total - второй по величине поставщик СПГ в мире, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году должна сосредоточить в руках общий годовой портфель СПГ в объеме примерно 40 млн тонн. Регазификационные мощности терминала СПГ в Клайпеде достигают 2,9 млн тонн.