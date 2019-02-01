01.02.2019

Расширение площадей позволит предприятию в полтора раза увеличить объемы производства, установка более автоматизированного оборудования поспособствует повышению производительности труда. Предполагается, что на строящемся заводе будет создано около 200 рабочих мест. "Увеличение численности рабочих будет не таким большим, но благодаря автоматизации появится возможность увеличить заработную плату, объем выпуска новых продуктов, - сказал руководитель предприятия. - Рынок требует больше инновационной продукции - определенного вида конструкторов, кукол, более интерактивных вещей. Работаем в этом направлении с IТ-компаниями".





СООО "ПП Полесье" производит в Кобрине пластмассовые игрушки. В 2018 году компания отметила свое 20-летие. Ее продукция поставляется более чем в 60 стран, в том числе в Европу, Латинскую Америку, Африку, Юго-Восточную Азию.







СООО "ПП Полесье" построит новый завод по производству пластмассовых изделий.Согласно инвестдоговору, объект должен быть введен в эксплуатацию до 2023 года. Проект может быть реализован в более сжатые сроки. "Все наши стремления направлены, чтобы завершить его быстрее. Строительство завода идет с опережением графика. Если получится, то введем его в строй в 2021 году", - отметил директор предприятия Андрей Гольцман. Предусматривается возведение производственно-складского корпуса, когенерационного комплекса.