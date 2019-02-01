Производитель игрушек построит новый завод
01.02.2019
СООО "ПП Полесье" построит новый завод по производству пластмассовых изделий.
Согласно инвестдоговору, объект должен быть введен в эксплуатацию до 2023 года. Проект может быть реализован в более сжатые сроки. "Все наши стремления направлены, чтобы завершить его быстрее. Строительство завода идет с опережением графика. Если получится, то введем его в строй в 2021 году", - отметил директор предприятия Андрей Гольцман. Предусматривается возведение производственно-складского корпуса, когенерационного комплекса.
Согласно инвестдоговору, объект должен быть введен в эксплуатацию до 2023 года. Проект может быть реализован в более сжатые сроки. "Все наши стремления направлены, чтобы завершить его быстрее. Строительство завода идет с опережением графика. Если получится, то введем его в строй в 2021 году", - отметил директор предприятия Андрей Гольцман. Предусматривается возведение производственно-складского корпуса, когенерационного комплекса.
Расширение площадей позволит предприятию в полтора раза увеличить объемы производства, установка более автоматизированного оборудования поспособствует повышению производительности труда. Предполагается, что на строящемся заводе будет создано около 200 рабочих мест. "Увеличение численности рабочих будет не таким большим, но благодаря автоматизации появится возможность увеличить заработную плату, объем выпуска новых продуктов, - сказал руководитель предприятия. - Рынок требует больше инновационной продукции - определенного вида конструкторов, кукол, более интерактивных вещей. Работаем в этом направлении с IТ-компаниями".
СООО "ПП Полесье" производит в Кобрине пластмассовые игрушки. В 2018 году компания отметила свое 20-летие. Ее продукция поставляется более чем в 60 стран, в том числе в Европу, Латинскую Америку, Африку, Юго-Восточную Азию.
Последние новости рубрики
-
01.02.2019Производитель игрушек построит новый завод
-
01.02.2019С 1 февраля Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
-
31.01.2019Госдолг Беларуси вырос на 3,2 млрд руб
-
30.01.2019НАН экспортировала разработки на $50 млн
-
30.01.2019В Пружанском лесхозе построят производство пеллет
-
29.01.2019С 1 февраля в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума
-
29.01.2019«Белнефтехиму» не хватает строителей, чтобы модернизировать НПЗ
-
28.01.2019Нацбанк планирует изменить Гражданский и Банковский кодексы для дедолларизации
-
25.01.2019«Поставымебель» вышло на рынок Молдовы
-
25.01.2019«Гомельстекло» сократило вредные выбросы
-
25.01.2019Ушачский лесхоз отправил пиломатериалы в Великобританию
-
25.01.2019На Лукомльской ГРЭС пройдет реконструкция
-
23.01.2019Белорусские деревянные дома отправятся во Францию
-
22.01.2019С 1 февраля Беларусь повышает тарифы на транзит нефти из РФ
-
18.01.2019На «Омск Карбон Могилев» установят новую систему контроля выбросов
Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006