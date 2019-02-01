01.02.2019

Это касается нефти и нефтепродуктов, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (постановление Совета Министров от 30 января 2019 года №62).

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $89 до $80,7 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $48,9 до $44,3 за 1 т, на товарные бензины - с $26,7 до $24,2 за 1 т.Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,2 за 1 т (была $26,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.