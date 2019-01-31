31.01.2019

Внешний госдолг составил 16,9 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1%.





За прошлый год размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 529,5 млн долларов, погашено - на сумму 864,9 млн долларов и 123,4 млн рублей.





Государственный долг на 1 января 2019 года составил 45,4 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2018 года на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%, сообщает Министерство финансов.За прошлый год внешние заимствования составили почти 2,354 млрд долларов. 879,1 млн Беларуси предоставило правительство и банки России. 600 млн долларов привлечено в виде еврооблигаций. 509,2 млн долларов получено от китайских банков, 200 млн. долларов – от Евразийского фонда стабилизации и развития, 148 млн. долларов – от МБРР, 17,5 млн - от ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в 2018 году составило около 1, 997,3 млрд долларов.Внутренний госдолг на 1 января 2019 года составил 8,9 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,1%.