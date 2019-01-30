НАН экспортировала разработки на $50 млн
30.01.2019
Общий объем работ, выполненных организациями НАН Беларуси в 2018 году, по предварительным данным, увеличился на 8—10 %, экспорт достиг $50 млн.
В 2018 году НАН Беларуси разработала материалы для оптических систем и нанолитографии, сенсоры нового поколения. Подготовлена методика, позволяющая повысить достоверность данных о движении земной коры в районе строительства БелАЭС и прогноза развития деформаций. Предприятия Академии наук развивают аэрокосмическую и биотехнологическую отрасли, IT. Посредством суперкомпьютерных вычислений разработано новое химическое соединение для создания лекарственных препаратов, в том числе против ВИЧ. НАН Беларуси работает над созданием беспилотных сельскохозяйственных машин.
За последние годы при Академии наук создано около ста производств. В 2018-м действовало свыше ста договоров о сотрудничестве с академиями и научными центрами за рубежом. Кроме того, в НАН функционируют 37 международных исследовательских центров, еще несколько формируются.
В Беларуси реализуется госпрограмма инновационного развития на 2016—2020 годы. За нее ответственен Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ). Сейчас в рамках программы реализуются 111 проектов по созданию новых производств, проводятся 20 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, рассказал первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский.
В 2018 году введены в эксплуатацию объекты по 19 проектам. Общий объем финансирования составил 2 млрд руб. Этими предприятиями выпущено продукции на 450 млн руб., в том числе инновационной — более чем на 300 млн руб. Создано свыше 1,5 тыс. высокоэффективных рабочих мест.
Среди наиболее значимых проектов минувшего года следует отметить создание систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения на предприятии «Адани», запуск производства по сборке легковых автомобилей (СЗАО «БЕЛДЖИ»), разработку технологии корпусирования интегральных микросхем и ее внедрение в производство изделий промышленного, специального и двойного назначения в ОАО «Интеграл».
Продолжается работа, направленная на развитие инновационной инфраструктуры. В 2018 году зарегистрирован еще один технопарк. Теперь в Беларуси насчитывается 25 таких структур. С 2016 по 2018 год технопарками создано 1,2 тыс. рабочих мест, объем выпуска продукции за последние три года составил 240 млн руб.
ГКНТ удалось добиться повышения статуса комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Китайскую часть комиссии возглавляет министр науки и техники КНР, член Политбюро ЦК КПК Ван Чжиган. Количество совместных проектов возросло на 30 %.
Увеличен объем финансирования белорусской науки в рамках седьмой Программы Евросоюза по науке и инновациям. В 2018 году отечественные научно-технические разработки были представлены на 12 международных выставках, по результатам которых заключены контракты и предконтрактные соглашения на более чем 8 млн долларов.
Республиканский централизованный инвестиционный фонд постоянно увеличивает объемы финансирования прикладных исследований. Так, в 2018 году на научные исследования из республиканского централизованного и местных инновационных фондов было направлено 64,1 млн руб., в 2017-м — 42,9 млн.
По данным ГКНТ, наукоемкость ВВП повысилась с 0,5 % к ВВП в 2015—2016 годах до 0,59 % к ВВП в 2017-м. Как ожидается, в 2018 году данный показатель достигнет 0,6—0,62 % к ВВП.
Об этом рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Было зарегистрировано 167 патентов на изобретения, 35 полезных моделей. Некоторые показатели повысились на 20—30 %. Рост наблюдался по всем параметрам, за исключением объема бюджетного финансирования науки, — он уменьшился. Председатель Президиума НАН Беларуси рассматривает академию как «производственную корпорацию», в которой созданы условия, стимулирующие ученых зарабатывать.
В 2018 году НАН Беларуси разработала материалы для оптических систем и нанолитографии, сенсоры нового поколения. Подготовлена методика, позволяющая повысить достоверность данных о движении земной коры в районе строительства БелАЭС и прогноза развития деформаций. Предприятия Академии наук развивают аэрокосмическую и биотехнологическую отрасли, IT. Посредством суперкомпьютерных вычислений разработано новое химическое соединение для создания лекарственных препаратов, в том числе против ВИЧ. НАН Беларуси работает над созданием беспилотных сельскохозяйственных машин.
За последние годы при Академии наук создано около ста производств. В 2018-м действовало свыше ста договоров о сотрудничестве с академиями и научными центрами за рубежом. Кроме того, в НАН функционируют 37 международных исследовательских центров, еще несколько формируются.
В Беларуси реализуется госпрограмма инновационного развития на 2016—2020 годы. За нее ответственен Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ). Сейчас в рамках программы реализуются 111 проектов по созданию новых производств, проводятся 20 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры, рассказал первый заместитель председателя ГКНТ Андрей Косовский.
В 2018 году введены в эксплуатацию объекты по 19 проектам. Общий объем финансирования составил 2 млрд руб. Этими предприятиями выпущено продукции на 450 млн руб., в том числе инновационной — более чем на 300 млн руб. Создано свыше 1,5 тыс. высокоэффективных рабочих мест.
Среди наиболее значимых проектов минувшего года следует отметить создание систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего контроля и аналитического приборостроения на предприятии «Адани», запуск производства по сборке легковых автомобилей (СЗАО «БЕЛДЖИ»), разработку технологии корпусирования интегральных микросхем и ее внедрение в производство изделий промышленного, специального и двойного назначения в ОАО «Интеграл».
Продолжается работа, направленная на развитие инновационной инфраструктуры. В 2018 году зарегистрирован еще один технопарк. Теперь в Беларуси насчитывается 25 таких структур. С 2016 по 2018 год технопарками создано 1,2 тыс. рабочих мест, объем выпуска продукции за последние три года составил 240 млн руб.
ГКНТ удалось добиться повышения статуса комиссии по научно-техническому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Китайскую часть комиссии возглавляет министр науки и техники КНР, член Политбюро ЦК КПК Ван Чжиган. Количество совместных проектов возросло на 30 %.
Увеличен объем финансирования белорусской науки в рамках седьмой Программы Евросоюза по науке и инновациям. В 2018 году отечественные научно-технические разработки были представлены на 12 международных выставках, по результатам которых заключены контракты и предконтрактные соглашения на более чем 8 млн долларов.
Республиканский централизованный инвестиционный фонд постоянно увеличивает объемы финансирования прикладных исследований. Так, в 2018 году на научные исследования из республиканского централизованного и местных инновационных фондов было направлено 64,1 млн руб., в 2017-м — 42,9 млн.
По данным ГКНТ, наукоемкость ВВП повысилась с 0,5 % к ВВП в 2015—2016 годах до 0,59 % к ВВП в 2017-м. Как ожидается, в 2018 году данный показатель достигнет 0,6—0,62 % к ВВП.
В организациях, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции, удельный вес отгруженной инновационной продукции по итогам 2018 года составил 18,6 % от ее общего объема. Это на 1,2 п. п. больше, чем в 2017-м. Доля высокотехнологичной продукции в общей структуре белорусского экспорта достигла 33,1 %. Экспорт наукоемкой и высокотехнологичной продукции в стоимостном выражении составил 12 651,8 млн долларов, или на 20,8 % больше, чем в 2017 году.
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