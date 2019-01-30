С 1 февраля в Беларуси увеличится бюджет прожиточного минимума

29.01.2019

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в расчете на месяц повысится на 1,3% и составит 216,9 рубля.



При этом для трудоспособного населения БПМ составляет 240,8 рублей, для пенсионеров 166,32 рублей, студентов - 210,42 рублей, детей в возрасте до 3 лет - 140,25 рублей, детей от 3 до 6 лет - 192,22 рублей, детей от 6 до 18 лет - 235,85 рублей.



В связи с повышением бюджета прожиточного минимума со следующего месяца вырастут трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.



Кроме того, также с 1 февраля вырастут государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет.