«Белнефтехиму» не хватает строителей, чтобы модернизировать НПЗ
29.01.2019
Основная проблема, которая влияет на сроки завершения модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов, — нехватка специалистов строительных подрядных организаций, пишет БелаПАН со ссылкой на сообщение концерна «Белнефтехим».
На прошлой неделе состоялись выездные совещания с участием главы Администрации президента Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Ляшенко, министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка и руководства «Белнефтехима», посвященные модернизации НПЗ. В частности рассматривались «возможности для ускорения реализации инвестиционных проектов».
«В ходе совещаний в качестве основной проблемы, коренным образом влияющей на сроки модернизации, отмечалось недостаточное количество специалистов строительных подрядных организаций на объектах, в особенности — квалифицированных сварщиков», — сообщает «Белнефтехим».
Перед Министерством архитектуры и строительства «поставлена задача в кратчайший срок обеспечить стройку необходимым количеством квалифицированных строителей и ускорить строительно-монтажные работы на важнейших объектах НПЗ».
Осенью 2018 года «Белнефтехим» уже выражал обеспокоенность по поводу сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Тогда состоялась встреча руководства концерна и Минстройархитектуры, в ходе которой рассматривалась возможность привлечения дополнительных рабочих (в том числе иностранных) для ускорения реализации инвестиционных проектов.
При этом в ноябрьском сообщении концерн отметил, что на белорусских НПЗ «согласно поручению главы государства строительно-монтажные работы должны быть завершены к 7 ноября 2019 года».
На совещании по вопросам социально-экономического развития 10 января Александр Лукашенко анонсировал завершение модернизации НПЗ в этом году, «после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России».
На прошлой неделе состоялись выездные совещания с участием главы Администрации президента Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Ляшенко, министра архитектуры и строительства Дмитрия Микуленка и руководства «Белнефтехима», посвященные модернизации НПЗ. В частности рассматривались «возможности для ускорения реализации инвестиционных проектов».
«В ходе совещаний в качестве основной проблемы, коренным образом влияющей на сроки модернизации, отмечалось недостаточное количество специалистов строительных подрядных организаций на объектах, в особенности — квалифицированных сварщиков», — сообщает «Белнефтехим».
Перед Министерством архитектуры и строительства «поставлена задача в кратчайший срок обеспечить стройку необходимым количеством квалифицированных строителей и ускорить строительно-монтажные работы на важнейших объектах НПЗ».
Осенью 2018 года «Белнефтехим» уже выражал обеспокоенность по поводу сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Тогда состоялась встреча руководства концерна и Минстройархитектуры, в ходе которой рассматривалась возможность привлечения дополнительных рабочих (в том числе иностранных) для ускорения реализации инвестиционных проектов.
При этом в ноябрьском сообщении концерн отметил, что на белорусских НПЗ «согласно поручению главы государства строительно-монтажные работы должны быть завершены к 7 ноября 2019 года».
На совещании по вопросам социально-экономического развития 10 января Александр Лукашенко анонсировал завершение модернизации НПЗ в этом году, «после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России».
Как сообщалось, на белорусских НПЗ в активной стадии находится реализация двух крупных инвестиционных проектов — строительство комплекса замедленного коксования в ОАО «Нафтан» и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в ОАО «Мозырский НПЗ». Стоимость модернизации составляет около 2,5 млрд долларов. Белорусские власти рассчитывают, что в результате модернизации на НПЗ повысится глубина переработки нефти, что позволит заводам эффективно перерабатывать не только российское углеводородное сырье, но и сырье из других стран.
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