25.01.2019

В 2018 году объем выпускаемой продукции составил 105,3 процента к уровню прошлого года.













ОАО «Поставымебель» начало крупные экспортные поставки в Молдову. Предприятие планирует занять нишу школьной мебели, которую не выпускают местные производители.Большое внимание в ОАО «Поставымебель» уделяется разработке и внедрению новинок производства. За последнее время появились несколько наименований продукции: садовая скамья-качалка – в одно- и двухместном исполнении, угловой диван, обеденный стол, прихожая, набор мебели для спальни, комплекты ученические на круглой трубе и другое.