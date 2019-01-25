25.01.2019

Газоочистная установка, которой была оснащена одна из стекловаренных печей ОАО «Гомельстекло», эксплуатировалась с весны прошлого года и на деле доказала свою эффективность. Ее эксплуатация позволила снизить вредные выбросы на 930 тонн.







Проектная годовая мощность установки — улавливание более тысячи тонн загрязняющих веществ, которые могли бы загрязнять атмосферный воздух.На стеклозаводе успешно опробована и такая схема работы: все средства, освобожденные от уплаты санкций за выброс вредных загрязняющих веществ без разрешения экологов, предприятие направляет на реализацию мероприятий по сохранению и восстановлению окружающей среды. Такая практика дает конкретный результат по улучшению экологической ситуации в районе и городе.