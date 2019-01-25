25.01.2019

Как пояснил директор лесхоза Владислав Цвирко, прежде тонкая древесина шла на щепу или дрова, а сейчас приносит валюту. Недавно предприятие объявило тендер на покупку новой лесопильной линии. После ее приобретения и установки объемы выпуска продукции существенно увеличатся, возможно, появятся и новые покупатели.





Деревоперерабатывающий цех Ушачского лесхоза отгрузил первую партию продукции в Великобританию.Востребованными на Туманном Альбионе оказались колья виноградные, садово-огородные, мелиоративные, для ограждения загонов для скота, задержки снега. Их выпуск в Ушачах освоили после приобретения прошлым летом деревообрабатывающих станков. Сначала за рубеж – в страны Балтии – отправляли доски и брусы, а теперь на внешний рынок вышли и с другой продукцией.