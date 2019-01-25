25.01.2019

Специалисты «Витебскэнерго» отмечают: работать в режиме ежеминутной готовности обеспечения потребителей полной нагрузкой – очень ответственная миссия, к выполнению которой существующие тепловые электростанции должны быть своевременно подготовлены.













На Лукомльской ГРЭС планируется проведение масштабной реконструкции системы теплоснабжения, которая завершится в 2020 году. Работы запланированы в рамках интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему.Как пояснили в РУП «Витебскэнерго», работы начнутся уже в марте текущего года и предусматривают две очереди. В планах – строительство котельной с газомазутными паровыми котлами.Кроме этого, чтобы увеличить нагрузку в ночные часы и обеспечить теплоснабжение в Новолукомле, предполагается установить два водогрейных электрокотла по 40 МВт каждый со вспомогательным оборудованием и подключить их к общестанционным коллекторам сетевой воды.Электрокотлы мощностью 20 МВт появятся и на котельной «Северная» в Витебске. Когда будет пущена атомная электростанция, они позволят также значительно сократить потребление газа на данных энергоисточниках.На 2019-2021 годы запланировано также строительство пиковорезервных источников на Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ, которые будут задействованы в создании нормативной величины холодного резерва мощности. Они необходимы для обеспечения баланса электрических мощностей республики в период регламентных остановок энергоблоков АЭС.