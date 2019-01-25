Международный валютный фонд предсказывает замедление темпов экономического роста в Беларуси. В среднесрочной перспективе они могут быть существенно ниже 2% в случае отсутствия компенсации убытков вследствие реализации "налогового маневра" в России.



"Среднесрочные перспективы в отсутствие решительных структурных реформ ограничены, на них сказываются неблагоприятные демографические факторы и слабый рост производительности. В этих условиях ожидается, что среднесрочный рост составит 2%, что ограничит сближение с уровнями доходов более зажиточных соседних стран", - говорится в распространенном в пятницу заключении исполнительного совета МВФ, завершившего ежегодные консультации с Беларусью в соответствии со Статьей IV.



По оценке фонда, "эти скромные прогнозы обусловлены получением от России полной компенсации за убытки, вызванные новой российской системой налогов на энергоресурсы (так называемый "налоговый маневр")", передает Интерфакс.



"Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Беларуси, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%", - полагают в МВФ.



Согласно базовому прогнозу МВФ, рост ВВП Беларуси (при отсутствии внутренних и внешних шоков) может составить в 2019 году 2,4%, в 2020 году - 2,8%, в 2021 году - 2,3%.



В целом в МВФ отметили, что в Беларуси продолжается восстановление экономического роста, чему способствуют более качественные основы экономической политики. Вместе с тем, в фонде констатировали, что присутствуют риски, связанные с быстрым увеличением государственного долга, высокой долларизацией и неопределенностью относительно негативных внешних эффектов новой системы налогов на энергоресурсы в России.



В данной связи МВФ призвали официальные органы страны воспользоваться нынешним циклическим восстановлением экономического роста и реализовать всеобъемлющие меры макроэкономической политики и масштабные реформы, включая реформирование государственных предприятий, в целях укрепления устойчивости экономики и повышения потенциального роста.



В 2018 году ВВП Беларуси, по данным Белстата, вырос на 3% при целевом прогнозе белорусских властей не менее 3,5%.



Экономический рост в Беларуси в 2017 году составил 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.



Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%.



