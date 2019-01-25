ВВП Беларуси за год вырос на 3%

17.01.2019

ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом.



Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br121,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года, , сообщили в Национальном статистическом комитете.



Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к 2017 году составил 111,6%.



Прогнозировалось, что рост валового внутреннего продукта в 2018 году составит 3,5%.-0-