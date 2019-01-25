16.01.2019

Также резидентом стало ООО «ВМГ ВудАрт», входящее в состав холдинга Vakaru Medienos Grupe (VMG), который специализируется на выпуске продукции деревообработки: от производства пиломатериалов до изготовления готовой мебели. Это первый действующий резидент СЭЗ «Витебск» с литовским капиталом, сообщает официальный сайт СЭЗ.











Витебский меховой комбинат зарегистрирован в качестве резидента свободной экономической зоны «Витебск».В 2013 году комбинат вошел в состав холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко». После проведенной масштабной реконструкции и модернизации создано новое предприятие европейского уровня с организацией современного производства по выделке пушно-мехового и овчинно-шубного сырья и выпуску из него готовых изделий.Реализация Витебским меховым комбинатом нового инвестиционного проекта в качест­ве резидента позволит привлечь инвестиции в основной капитал, увеличить объемы производства экспорт­но ориентированной продукции и соз­дать новые рабочие места.