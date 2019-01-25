14.01.2019

Инфляция в Беларуси в 2018 году сложилась ниже утвержденного властями целевого прогноза не более 6%.







В декабре 2018 года потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,6% в ноябре и 0,5% в октябре.

Ранее Нацбанк страны объявлял, что ожидает прирост потребительских цен по итогам года в пределах 5,5%.





Об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета .Цены на продовольственные товары за год выросли на 5,7% (в декабре на 1,2%), непродовольственные товары подорожали на 3,8% (за декабрь снижение на 0,1%). Стоимость платных услуг за минувший год увеличилась на 8,1% (за декабрь рост на 1,2%).Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составила 4,8%, в том числе в декабре - 0,3%.В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год, инфляция была запланирована на уровне не выше 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года).